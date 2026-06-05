Кыргызстан и Беларусь подписали 12 соглашений о сотрудничестве Документы подписаны в рамках встречи председателя Кабмина Кыргызстана и премьер-министра Беларуси

В рамках встречи председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева и премьер-министра Беларуси Александра Турчина был подписан ряд документов. Как сообщил КАБАР в пятницу, 5 марта, всего было принято 12 соглашений.

Соглашения охватывают широкий спектр направлений. В частности, подписано соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, а также документ о сотрудничестве в области труда и социальной защиты.

В сельскохозяйственной сфере стороны приняли меморандум о сотрудничестве в области семеноводства и протокол первого заседания совместной комиссии по сельскому хозяйству и продовольствию.

Кроме того, заключены соглашения о сотрудничестве в области стандартизации, оценки соответствия и обмена информацией, а также меморандум о сотрудничестве в сфере почтовых услуг и электронной коммерции. В рамках межрегионального взаимодействия подписано соглашение о сотрудничестве между Иссык-Кульской и Витебской областями.

Документы подписаны и в сферах образования, культуры и искусства – меморандумы о сотрудничестве между Кыргызским национальным университетом и Брестским государственным университетом, между Кыргызской национальной филармонией и Государственной филармонией Беларуси, а также между Кыргызским национальным музеем изобразительных искусств имени Г. Айтиева и Национальным художественным музеем Беларуси.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между музеем имени М.В. Фрунзе и Государственным историческим музеем Беларуси и соглашение о создании делового совета.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл в Кыргызстан с официальным визитом накануне. В настоящее время белорусская делегация продолжает обсуждение вопросов углубления двустороннего сотрудничества с кыргызской стороной.

