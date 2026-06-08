Согласно этому решению, все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиакомпаний, подпадающих под запрет на полеты в ЕС

Кыргызстан исключен из «черного списка» ЕС по безопасности полетов после 20-летнего запрета Согласно этому решению, все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиакомпаний, подпадающих под запрет на полеты в ЕС

Кыргызстан исключили из списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в страны Европейского союза. В этом списке республика находилась с 2006 года.

Об этом сообщает администрация президента Кыргызстана со ссылкой на уведомление Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии.

Согласно этой информации, все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиакомпаний, подпадающих под запрет на полеты в ЕС.

Решение было принято по итогам заседания Комитета ЕС по безопасности полетов, которое прошло 19-21 мая 2026 года. Оно будет оформлено соответствующим регламентом Европейской комиссии.

«Это стало результатом эффективной работы по реформированию гражданской авиации, усилению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствие с международными стандартами ИКАО», - отмечает пресс-служба президента.

Кыргызские авиакомпании с 2006 года находились в списке авиакомпаний, не отвечающих требованиям безопасности ЕС, из-за несоблюдения международных стандартов безопасности. Авиакомпаниям, включенным в этот список, запрещено осуществлять полеты в воздушном пространстве ЕС, в том числе пролеты над его территорией.

По данным министерства, Европейская комиссия высоко оценила прогресс Кыргызстана, сославшись на технические консультации, оценочный визит в марте 2026 года и успешные слушания в Брюсселе.

В заявлении говорится, что комиссия продолжит техническое сотрудничество с властями Кыргызстана, чтобы помочь закрепить достигнутые улучшения.