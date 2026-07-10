В Москве состоялась встреча министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата с Маратом Хуснуллиным и Иреком Файзуллиным

Курум: Турция и РФ намерены совместно строить «умные» и ориентированные на человека города будущего В Москве состоялась встреча министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата с Маратом Хуснуллиным и Иреком Файзуллиным

Турция намерена объединить свой масштабный опыт в области городской реновации и восстановления с мощным техническим потенциалом России, чтобы совместно создавать города будущего — «умные», безопасные, ориентированные на человека и основанные на концепции «инфраструктуры для жизни». Об этом заявил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.

Курум во главе турецкой делегации встретился в Доме правительства России в Москве с заместителем председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Маратом Хуснуллиным и министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.

Открывая встречу, Курум передал приветствия и наилучшие пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана главе российского государства Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и российскому народу.

Министр отметил, что Турция и Россия являются двумя ключевыми государствами Евразии, связанными многовековыми историческими узами.

«Наши отношения — это не просто отношения двух соседних государств. Это многоплановое стратегическое партнерство, которое является основой регионального мира и стабильности и охватывает энергетику, торговлю, туризм, градостроительство и многие другие сферы. Уникальный диалог и прочное доверие между нашими лидерами день за днем ​​укрепляют это глубоко укоренившееся партнерство, придавая мощный импульс нашему общему будущему», -сказал Курум.

По его словам, между двумя странами сформировалось глубокое взаимопонимание, в частности в сфере градостроительства.

Министр также напомнил о масштабной программе восстановления, развернутой после разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше.

«Мы строим наши города не только из бетона и стали, но и на основе общего разума, нашей культуры и надежд на будущее. Именно таким подходом мы руководствовались после «Катастрофы века». Под руководством нашего президента всего за два года мы передали гражданам 455 тыс. новых жилых домов в 11 провинциях», — отметил министр.

«Наша цель — совместно строить города будущего»

Курум поблагодарил российский народ и правительство России за помощь, оказанную Турции сразу после землетрясения, подчеркнув, что подписанный в Каире меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства стал одним из наиболее наглядных подтверждений двустороннего взаимодействия.

«Наша цель — объединить огромный опыт Турции в сфере городской реновации и восстановления с мощным техническим потенциалом России, чтобы уже сегодня совместно создавать города будущего — умные, безопасные, ориентированные на человека и основанные на концепции «инфраструктуры для жизни»», — сказал министр.

«В рамках COP31 настало время перейти от слов к делу»

Говоря о саммите COP31, который пройдет в Турции, Курум заявил, что сегодня мир сталкивается с беспрецедентными вызовами — от климатического кризиса до стихийных бедствий. И противостоять этим глобальным угрозам, по мнению министра, можно только совместными усилиями.

«Как страна, председательствующая на COP31, Турция считает, что настало время перейти от слов к делу, к практическим действиям. Хотел бы также подчеркнуть нашу решимость добиться принятия в Анталье конкретных решений ради нашего общего будущего. В этой связи мы придаем большое значение поддержке наших российских друзей. Совместная политическая воля наших стран — от городской реновации и энергоэффективных зданий до цифрового управления городами и развития зеленой инфраструктуры — станет источником вдохновения не только для нашего региона, но и для всего мира в целом», - заключил он.