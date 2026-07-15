Куртулмуш: 15 июля — эпопея сопротивления, навечно вписанная в историю турецкого народа

Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш назвал подавление попытки переворота 15 июля 2016 года «великой эпопеей сопротивления, навечно вписанной в национальную память турецкого народа».

Спикер турецкого парламент отметил, что в ночь на 15 июля 2016 года противники путча «столкнулись с теми, кто стал пешками в заговоре».

В обращении по случаю Дня демократии и национального единства 15 июля, опубликованном в социальных сетях, Куртулмуш отметил, что эта дата навсегда запечатлелась в памяти турецкой нации как тяжелое испытание, в котором мрак предательства столкнулся со светом мужества.

Он подчеркнул, что в ту ночь осознание общенационального единства перестало быть абстрактной идеей и превратилось в явное действие, за которое люди платили жизнью на улицах, площадях, мостах и у стен парламента. «В ту ночь лицом к лицу сошлись те, кто поставил в центр своей жизни верность своим убеждениям, ценностям и общей родине, и те, кто стал пешками в этом заговоре. 15 июля навечно вошло в историю как великая эпопея сопротивления, запечатленная в национальной памяти нашего народа», - подчеркнул Нуман Куртулмуш.

Ночь 15 июля 2016 года также войдет в историю турецкой демократии как одна из ее выдающихся страниц — ведь именно тогда Великое национальное собрание Турции оставалось открытым, а депутаты от всех политических партий собрались под одной крышей.

Председатель турецкого парламента почтил память граждан, погибших во время попытки военного переворота, а также выразил благодарность ветеранам. «Бесконечно благодарен нашему народу, который в ту ночь грудью встал против танков и пуль, заполнил площади и создал эпопею демократии. Да не пошлет Всевышний нашему народу больше такой ночи предательства»,- добавил Куртулмуш.

