Мишенью атак Ирана на протяжении последних четырех дней становились несколько электростанций и водоочистных сооружений, - Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта

Кувейт сообщил о пожарах на энергетических объектах и водоочистных сооружениях Мишенью атак Ирана на протяжении последних четырех дней становились несколько электростанций и водоочистных сооружений, - Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта

В результате иранских атак на ряде объектов электроэнергетики и водоочистки Кувйта возникли пожары. Об этом говорится в сообщении Министерства электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта, опубликованном в соцсети американской компании X.

Согласно сообщению, мишенью атак Ирана на протяжении последних четырех дней становились несколько электростанций и водоочистных сооружений.

По данным министерства, в результате атак, совершенных Ираном накануне вечером, на некоторых объектах вспыхнули пожары.

Сообщается, что пожарным удалось взять огонь под контроль. Технические службы министерства совместно с силовыми структурами приступили к обеспечению безопасности объектов, оценке ущерба и принятию необходимых технических и превентивных мер с целью скорейшего восстановления работы поврежденных объектов, - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках профилактических мер и для обеспечения безопасности оборудования, а также стабильной работы систем электро- и водоснабжения, часть генерирующих мощностей была временно выведена из эксплуатации, - добавили в ведомстве.