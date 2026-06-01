Кувейт сообщил о перехвате ракет и беспилотников средствами ПВО

Mahmut Geldi, Elmira Ekberova
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Армия Кувейта сообщила, что силы противовоздушной обороны страны отражают атаки ракет и беспилотных летательных аппаратов.
В заявлении, опубликованном на официальной странице вооруженных сил Кувейта в социальной сети X, говорится, что системы ПВО задействованы для перехвата ракет и беспилотников.
Военные отметили, что звуки взрывов, которые могут слышать жители страны, связаны с работой средств противовоздушной обороны по нейтрализации воздушных целей.
Граждан призвали соблюдать инструкции по безопасности и следовать указаниям властей.
При этом в заявлении не приводятся подробности о происхождении атак или типах использованных средств нападения.
Государственное информационное агентство Кувейта KUNA сообщило, что в различных районах страны были слышны сирены воздушной тревоги.