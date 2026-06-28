Кувейт сообщил о перехвате двух баллистических ракет в своем воздушном пространстве

Mehmet Nuri Uçar, Elmira Ekberova
28 Июня 2026•Обновить: 28 Июня 2026
Вооруженные силы Кувейта сообщили об обнаружении и перехвате двух баллистических ракет, вошедших в воздушное пространство страны.
Как заявил официальный представитель Министерства обороны Кувейта полковник Генерального штаба Сауд Абдулазиз аль-Атван, в ранние утренние часы военные зафиксировали две вражеские баллистические ракеты в воздушном пространстве страны.
По его словам, ракеты были успешно перехвачены и нейтрализованы. В результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано.
Аль-Атван подчеркнул, что Вооруженные силы Кувейта продолжают выполнять свои задачи, поддерживая высокий уровень боевой готовности. Он добавил, что работа по обеспечению безопасности страны, а также защите граждан и жителей Кувейта продолжается.
Ранее утром кувейтская армия сообщила, что в стране были приведены в действие системы противовоздушной обороны в связи с угрозой ракетных ударов и атак беспилотников.
В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ответ на недавние удары США по территории Ирана нанес ракетные удары и атаки беспилотниками по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.