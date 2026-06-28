Власти заявили, что ракеты были успешно нейтрализованы, жертв и разрушений нет

Кувейт сообщил о перехвате двух баллистических ракет в своем воздушном пространстве Власти заявили, что ракеты были успешно нейтрализованы, жертв и разрушений нет

Вооруженные силы Кувейта сообщили об обнаружении и перехвате двух баллистических ракет, вошедших в воздушное пространство страны.

Как заявил официальный представитель Министерства обороны Кувейта полковник Генерального штаба Сауд Абдулазиз аль-Атван, в ранние утренние часы военные зафиксировали две вражеские баллистические ракеты в воздушном пространстве страны.

По его словам, ракеты были успешно перехвачены и нейтрализованы. В результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано.

Аль-Атван подчеркнул, что Вооруженные силы Кувейта продолжают выполнять свои задачи, поддерживая высокий уровень боевой готовности. Он добавил, что работа по обеспечению безопасности страны, а также защите граждан и жителей Кувейта продолжается.

Ранее утром кувейтская армия сообщила, что в стране были приведены в действие системы противовоздушной обороны в связи с угрозой ракетных ударов и атак беспилотников.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ответ на недавние удары США по территории Ирана нанес ракетные удары и атаки беспилотниками по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.