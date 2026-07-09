Кувейт сообщил о нейтрализации 4 ракет и 10 БПЛА, вошедших в воздушное пространство

Halime Afra Aksoy, Olga Keskin
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Вооруженные силы Кувейта сообщили об обнаружении и нейтрализации трех баллистических ракет, одной крылатой ракеты и десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вошедших в воздушное пространство страны. В результате инцидента один человек получил ранения. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Кувейта полковник Генерального штаба Сауд Абдулазиз аль-Атван.
Представитель Минобороны заявил, что утром вооруженные силы страны зафиксировали в воздушном пространстве Кувейта три баллистические ракеты, одну крылатую ракету и десять беспилотников.
По его словам, все ракеты и БПЛА были перехвачены и обезврежены.
При этом один человек получил ранения, причинен материальный ущерб. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, - сказал он.
Аль-Атван сообщил, что группа по обследованию и обезвреживанию взрывоопасных предметов в составе сухопутных войск отреагировала на многочисленные сообщения об обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и обломков.
По его словам, вооруженные силы Кувейта продолжают находиться в состоянии полной боевой готовности и повышенной боевой тревоги.
После того, как президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Ирану, американские военные в ночные часы начали бомбардировки, мишенью которых стали районы Ирана близ Ормузского пролива.
В ответ Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удары по объектам на американских военных базах, расположенных в Кувейте и Бахрейне.