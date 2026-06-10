Кувейт сообщил о задействовании систем ПВО для отражения атаки

Mahmut Geldi, Elmira Ekberova
10 Июня 2026•Обновить: 10 Июня 2026
Вооруженные силы Кувейта сообщили о приведении в действие систем противовоздушной обороны в связи с атакой на территорию страны.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице армии Кувейта в социальной сети американской компании X.
Подробности о характере атаки и ее источнике в сообщении не приводятся. Военные призвали граждан соблюдать инструкции по безопасности.
Ранее американские военные сообщили о нанесении ударов по Ирану в ответ на инцидент с вертолетом Apache.
В свою очередь Иран заявил, что в ответ на эти действия подверг «мощным ударам» ряд американских военных баз в регионе.