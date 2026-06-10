Военные заявили, что средства противовоздушной обороны пытаются предотвратить удар по территории страны

Кувейт сообщил о задействовании систем ПВО для отражения атаки Военные заявили, что средства противовоздушной обороны пытаются предотвратить удар по территории страны

Вооруженные силы Кувейта сообщили о приведении в действие систем противовоздушной обороны в связи с атакой на территорию страны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице армии Кувейта в социальной сети американской компании X.

Подробности о характере атаки и ее источнике в сообщении не приводятся. Военные призвали граждан соблюдать инструкции по безопасности.

Ранее американские военные сообщили о нанесении ударов по Ирану в ответ на инцидент с вертолетом Apache.

В свою очередь Иран заявил, что в ответ на эти действия подверг «мощным ударам» ряд американских военных баз в регионе.