МИД Кувейта заявил, что атаки Тегерана противоречат международному праву и угрожают безопасности страны

Кувейт осудил удары Ирана по своей территории МИД Кувейта заявил, что атаки Тегерана противоречат международному праву и угрожают безопасности страны

Министерство иностранных дел Кувейта решительно осудило удары Ирана по территории страны, заявив, что они являются грубым нарушением суверенитета государства.

В письменном заявлении ведомства подчеркивается, что атаки Ирана представляют собой явное посягательство на суверенитет Кувейта.

В МИД также заявили, что продолжающиеся удары отражают «повторяющийся враждебный подход Ирана» и создают прямую угрозу безопасности, стабильности страны и жизни ее граждан.

Кроме того, в ведомстве отметили, что действия Ирана являются нарушением норм международного права, а также резолюции 2817 Совета Безопасности ООН.

В заявлении подчеркивается, что атаки представляют собой опасную эскалацию напряженности в регионе, угрожают региональному миру и безопасности и подрывают дипломатические усилия, направленные на урегулирование кризисов мирным путем.

Ранее Вооруженные силы Кувейта сообщили, что средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены три баллистические ракеты, одна крылатая ракета и десять беспилотных летательных аппаратов, вошедших в воздушное пространство страны. В результате атаки один человек получил ранения.

После того как президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением ударов, американские военные в ночные часы начали бомбардировки районов Ирана, расположенных вблизи Ормузского пролива.

В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удары по инфраструктуре и объектам американских военных баз, расположенных в Кувейте и Бахрейне.