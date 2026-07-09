Кувейт осудил удары Ирана по своей территории

Zeynep Hilal Duran, Elmira Ekberova
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Министерство иностранных дел Кувейта решительно осудило удары Ирана по территории страны, заявив, что они являются грубым нарушением суверенитета государства.
В письменном заявлении ведомства подчеркивается, что атаки Ирана представляют собой явное посягательство на суверенитет Кувейта.
В МИД также заявили, что продолжающиеся удары отражают «повторяющийся враждебный подход Ирана» и создают прямую угрозу безопасности, стабильности страны и жизни ее граждан.
Кроме того, в ведомстве отметили, что действия Ирана являются нарушением норм международного права, а также резолюции 2817 Совета Безопасности ООН.
В заявлении подчеркивается, что атаки представляют собой опасную эскалацию напряженности в регионе, угрожают региональному миру и безопасности и подрывают дипломатические усилия, направленные на урегулирование кризисов мирным путем.
Ранее Вооруженные силы Кувейта сообщили, что средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены три баллистические ракеты, одна крылатая ракета и десять беспилотных летательных аппаратов, вошедших в воздушное пространство страны. В результате атаки один человек получил ранения.
После того как президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением ударов, американские военные в ночные часы начали бомбардировки районов Ирана, расположенных вблизи Ормузского пролива.
В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удары по инфраструктуре и объектам американских военных баз, расположенных в Кувейте и Бахрейне.