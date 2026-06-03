Иранскому дипломату была вручена нота протеста в связи с продолжающимися нападениями со стороны Ирана

Кувейт объявил двух иранских дипломатов персонами нон грата Иранскому дипломату была вручена нота протеста в связи с продолжающимися нападениями со стороны Ирана

Кувейт объявил двух иранских дипломатов «нежелательными лицами» в связи с ночными нападениями со стороны Ирана и принял решение сократить численность персонала иранского посольства.

В письменном заявлении Министерства иностранных дел Кувейта отмечается, что временный поверенный в делах Ирана в Кувейте Хамид Якуби Фер был вызван в министерство.

Иранскому дипломату была вручена нота протеста в связи с продолжающимися нападениями со стороны Ирана и сокращением численности персонала посольства Ирана в Кувейте.

Кувейт объявил двух дипломатов, работающих в посольстве Ирана в стране, персонами нон грата и потребовал, чтобы они покинули страну в течение 24 часов.

Указывается, что эти решения были приняты после нападений Ирана на Кувейт, в ходе которых были атакованы многочисленные гражданские и жизненно важные объекты, включая международный аэропорт Кувейта.

В результате иранских атак погиб один человек, подчеркивается, что эти атаки являются явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Кувейта, Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и резолюции № 2817 Совета Безопасности ООН.

В заявлении, в котором резко осуждаются нападения со стороны Ирана, отмечается, что Кувейт «категорически» не допускает использования своей территории и воздушного пространства для совершения враждебных действий против какой-либо страны.

Утверждается, что заявления Ирана «безосновательны», отмечается, что эти заявления не могут служить оправданием для нападений на территорию Кувейта, его гражданское население и жизненно важную инфраструктуру.

В соответствии с международным правом Кувейт имеет право на самооборону, обеспечение своей безопасности, а также на принятие всех необходимых мер для защиты своего суверенитета и своего народа.

Армия стражей исламской революции Ирана объявила, что в ответ на нападение США на иранский остров Кешм нанесла ракетные удары по военным базам в Кувейте, на которых размещены американские войска.

Армия Кувейта сообщила, что в результате атаки иранских беспилотников-камикадзе в пассажирском терминале международного аэропорта Кувейта были нанесены повреждения и пострадало большое количество людей.

Генеральное управление гражданской авиации Кувейта сообщило, что в связи с нанесенным Ираном ущербом в международном аэропорту Кувейта полеты приостановлены.