В результате атаки повреждения получили некоторые объекты, жертв нет

Кувейт нейтрализовал иранские дроны в своем воздушном пространстве В результате атаки повреждения получили некоторые объекты, жертв нет

В воздушном пространстве Кувейта были обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты, запущенные Ираном.



Как заявил официальный представитель Министерства обороны Кувейта, полковник Сауд Абдель Азиз аль-Атван, в результате атаки повреждения получили некоторые объекты, жертв нет.

По его словам, утром вооруженные силы обнаружили в воздушном пространстве Кувейта беспилотники, после чего аппараты были нейтрализованы и уничтожены.

Аль-Атван сообщил, что в ходе иранской атаки целью стали несколько жизненно важных гражданских и военных объектов.

Полковник отметил, что воздушные цели были уничтожены, однако падение обломков и осколков привело к повреждениям на отдельных объектах.

Представитель Минобороны подчеркнул, что ВС Кувейта продолжают выполнять поставленные задачи в условиях постоянной готовности и повышенного уровня боевой тревоги.