Кувейт нейтрализовал иранские дроны в своем воздушном пространстве

Safiye Karabacak, Marina Mussa
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
В воздушном пространстве Кувейта были обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты, запущенные Ираном.
Как заявил официальный представитель Министерства обороны Кувейта, полковник Сауд Абдель Азиз аль-Атван, в результате атаки повреждения получили некоторые объекты, жертв нет.
По его словам, утром вооруженные силы обнаружили в воздушном пространстве Кувейта беспилотники, после чего аппараты были нейтрализованы и уничтожены.
Аль-Атван сообщил, что в ходе иранской атаки целью стали несколько жизненно важных гражданских и военных объектов.
Полковник отметил, что воздушные цели были уничтожены, однако падение обломков и осколков привело к повреждениям на отдельных объектах.
Представитель Минобороны подчеркнул, что ВС Кувейта продолжают выполнять поставленные задачи в условиях постоянной готовности и повышенного уровня боевой тревоги.