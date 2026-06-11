В результате атак на Кувейт есть пострадавшие

Кувейт: за последние 48 часов при атаке Ирана были нейтрализованы 24 БПЛА В результате атак на Кувейт есть пострадавшие

За последние 48 часов были нейтрализованы 24 БПЛА, вошедших в воздушное пространство страны в ходе атаки Ирана. Об этом сообщила армия Кувейта.

В заявлении кувейтской армии были приведены данные по ситуации.

Отмечается, что все 24 БПЛА, обнаруженные в воздушном пространстве страны за последние 48 часов, были обезврежены. Также сообщается, что в результате атак на Кувейт есть пострадавшие.

По данным армии, с 28 февраля, когда США и Израиль начали атаки по Ирану, в воздушном пространстве Кувейта были зафиксированы в общей сложности 379 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 893 БПЛА.

Центральное командование США (CENTCOM) ночью объявило, что по поручению президента США Дональда Трампа были начаты удары по ряду целей на территории Ирана.

Корпус стражей исламской революции Ирана, в свою очередь, заявил, что в ответ на атаки США нанес удары по некоторым американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании.