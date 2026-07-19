Военные сообщили, что силы противовоздушной обороны отражают атаку, а жителей призвали соблюдать указания властей

Кувейт задействовал системы ПВО для перехвата иранских ракет и дронов-камикадзе Военные сообщили, что силы противовоздушной обороны отражают атаку, а жителей призвали соблюдать указания властей

Вооруженные силы Кувейта сообщили, что задействовали системы противовоздушной обороны для перехвата ракет и беспилотников-камикадзе, запущенных, по их утверждению, с территории Ирана.

В заявлении, опубликованном на официальной странице армии Кувейта в социальной сети американской компании X, говорится, что Иран атаковал территорию страны с применением ракет и дронов-камикадзе.

Отмечается, что системы ПВО были приведены в действие для перехвата выпущенных из Ирана ракет и беспилотников-камикадзе.

В заявлении также подчеркивается, что звуки взрывов, которые могут слышать жители страны, связаны с работой систем противовоздушной обороны по нейтрализации воздушных угроз.

Военные призвали население соблюдать инструкции по безопасности, распространяемые компетентными государственными органами.

Накануне Kuwait Petroleum Corporation сообщила, что в результате иранской атаки серьезные повреждения получил объект, имеющий критическое значение для нефтяного сектора страны. По данным компании, в результате удара также есть пострадавшие.