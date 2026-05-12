Кувейт: группа, связанная с КСИР Ирана, пыталась проникнуть на остров Бубиян

Кувейт сообщил о попытке вооруженной группы, предположительно связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана, проникнуть на остров Бубиян «с целью совершения враждебных действий против Кувейта».

В заявлении МВД Кувейта говорится, что участники группы признались в том, что им было поручено проникнуть на остров Бубиян на специально арендованном рыболовном судне.

По данным ведомства, нарушители вступили в столкновение с кувейтскими военнослужащими. В результате один военный получил ранение, а двум участникам группы удалось скрыться.

В заявлении также отмечается, что в отношении лиц, причастных к попытке проникновения, будут приняты необходимые правовые меры в соответствии с установленными процедурами.

В свою очередь МИД Кувейта решительно осудил попытку вооруженной группы, связанной с КСИР, проникнуть на остров Бубиян.

В письменном заявлении внешнеполитического ведомства также сообщается, что группа, «намеревавшаяся совершить враждебные действия против Кувейта», до задержания вступила в столкновение с кувейтскими военными, в результате чего один военнослужащий был ранен.

В заявлении содержится требование к Ирану «немедленно и без каких-либо условий прекратить незаконную и враждебную деятельность, которая угрожает безопасности и стабильности региона, способствует росту напряженности и подрывает международные усилия».

МИД подчеркнул, что Кувейт сохраняет приверженность принципам добрососедства и не допустит использования своей территории и воздушного пространства для враждебной деятельности против какого-либо государства.

В заявлении также отмечается, что подобные действия являются явным нарушением суверенитета Кувейта. При этом подчеркивается, что страна оставляет за собой право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.