Кубинские власти осудили новые санкции США

Sinan Doğan, Olga Keskin
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
Правительство Кубы осудило решение администрации США включить в санкционный список компании, связанные с холдингом GAESA, который находится под контролем кубинских вооруженных сил и играет ключевую роль в экономике страны. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети американской компании X.
Кубинский министр назвал новые ограничительные меры Вашингтона против островного государства «преступлением», а также подверг резкой критике госсекретаря США Марко Рубио.
«Правительство США под руководством нечестного и лживого госсекретаря продолжает усиливать экономическую блокаду Кубы после того, как кубинская экономика оказалась более устойчивой, способной и эффективной, чем ожидалось, несмотря на жесткую агрессию и коллективное наказание, направленные против народа и условий его жизни. То, что этот человек, возглавляющий величайшую мировую державу, инициирует, является преступлением», - сказал он.
США ввели санкции против холдинга GAESA
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети американской компании X о введении новых санкций против Кубы.
По его словам, в санкционный список были включены компании, связанные с холдингом GAESA, который доминирует в кубинской экономике и находится под контролем военных.
Рубио утверждал, что данная структура «ворует» ресурсы кубинского народа в собственных интересах.
«Сегодня я включил в санкционный список как сеть GAESA, так и организации, эксплуатирующие минеральные и металлургические ресурсы Кубы для получения несправедливой выгоды», — заявил он.
Госсекретарь также подчеркнул, что США не намерены позволять этим компаниям продолжать деятельность, которую Вашингтон рассматривает как антиамериканскую пропаганду.