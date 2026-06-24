Глава МИД Кубы назвал новые ограничительные меры Вашингтона против островного государства «преступлением», а также подверг резкой критике госсекретаря США Марко Рубио

Кубинские власти осудили новые санкции США Глава МИД Кубы назвал новые ограничительные меры Вашингтона против островного государства «преступлением», а также подверг резкой критике госсекретаря США Марко Рубио

Правительство Кубы осудило решение администрации США включить в санкционный список компании, связанные с холдингом GAESA, который находится под контролем кубинских вооруженных сил и играет ключевую роль в экономике страны. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети американской компании X.

Кубинский министр назвал новые ограничительные меры Вашингтона против островного государства «преступлением», а также подверг резкой критике госсекретаря США Марко Рубио.

«Правительство США под руководством нечестного и лживого госсекретаря продолжает усиливать экономическую блокаду Кубы после того, как кубинская экономика оказалась более устойчивой, способной и эффективной, чем ожидалось, несмотря на жесткую агрессию и коллективное наказание, направленные против народа и условий его жизни. То, что этот человек, возглавляющий величайшую мировую державу, инициирует, является преступлением», - сказал он.

США ввели санкции против холдинга GAESA

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети американской компании X о введении новых санкций против Кубы.

По его словам, в санкционный список были включены компании, связанные с холдингом GAESA, который доминирует в кубинской экономике и находится под контролем военных.

Рубио утверждал, что данная структура «ворует» ресурсы кубинского народа в собственных интересах.

«Сегодня я включил в санкционный список как сеть GAESA, так и организации, эксплуатирующие минеральные и металлургические ресурсы Кубы для получения несправедливой выгоды», — заявил он.

Госсекретарь также подчеркнул, что США не намерены позволять этим компаниям продолжать деятельность, которую Вашингтон рассматривает как антиамериканскую пропаганду.