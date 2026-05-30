Куба сообщила о переговорах с представителями Южного командования США Стороны обсудили вопросы безопасности в районе военно-морской базы Гуантанамо и договорились поддерживать контакты

Министерство Революционных вооруженных сил Кубы (MINFAR) сообщило о проведении встречи с высокопоставленными представителями Южного командования Вооруженных сил США.

В заявлении ведомства говорится, что переговоры состоялись на линии разграничения в районе военно-морской базы США в заливе Гуантанамо по взаимной договоренности сторон.

Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности на границе военного объекта. Переговоры были положительно оценены обеими сторонами, которые также договорились продолжать поддерживать связь между военными командованиями.

По данным местных СМИ, кубинскую сторону на встрече представлял начальник Генерального штаба Роберто Легра Сотолонго. Стороны провели необычную встречу, посвященную вопросам безопасности.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в эксклюзивном интервью агентству Prensa Latina отверг утверждения о возможной угрозе со стороны Гаваны, заявив, что Куба «никогда не была и не может быть необычной или чрезвычайной угрозой национальной безопасности США».

Министр обороны США Пит Хегсет 12 мая, выступая в Конгрессе, имея в виду Кубу, заявил: «Мы уже давно обеспокоены тем, что иностранный противник использует объект, расположенный столь близко к нашим берегам».

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф 14 мая посетил Кубу, где провел встречи с представителями Министерства внутренних дел страны по вопросам региональной и международной безопасности.