Бруно Родригес Паррилья осудил Вашингтон в использовании вторичных санкций и других мер для усугубления экономических проблем Кубы

Куба обвиняет США в «энергетической блокаде» и призывает ООН принять меры против санкций Бруно Родригес Паррилья осудил Вашингтон в использовании вторичных санкций и других мер для усугубления экономических проблем Кубы

Во вторник, 7 июля министр иностранных дел Кубы обвинил Соединенные Штаты в проведении «энергетической блокады» против Кубы и призвал Организацию Объединенных Наций принять меры против «безжалостных» санкций США в отношении этого островного государства.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в ходе дебатов по вопросу об американском эмбарго, Бруно Родригес Паррилья заявил, что на протяжении десятилетий США ведут против Кубы «многоплановую нетрадиционную войну», которая становится «все более жестокой и безжалостной».

«В настоящее время имеет место энергетическая блокада, которая равносильна морской блокаде и представляет собой акт войны», – сказал он, утверждая, что импорт топлива на Кубу срывается посредством «прямых угроз, односторонних принудительных мер и даже преследований или запугивания нефтяных танкеров».

Паррилья обвинил Вашингтон в использовании вторичных санкций и других мер для усугубления экономических проблем Кубы, указав, что они направлены на то, чтобы «вызвать на Кубе гуманитарный кризис и полную дестабилизацию страны».

Он отметил, что санкции усугубили дефицит топлива, лекарств и продовольствия, что привело к длительным отключениям электроэнергии и ухудшению условий жизни: «Блокада задушает и убивает незаметно. ООН должен заняться этим безжалостным преступлением».

Паррилья сообщил, что ущерб, нанесенный эмбарго в период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года, составил рекордные 8 миллиардов долларов, что на 7 % больше, чем в предыдущем году, а совокупные убытки с момента введения эмбарго оцениваются в 178,7 миллиарда долларов.

Он отверг аргументы США о том, что Куба представляет угрозу безопасности: «Куба не является угрозой. Куба — это страна, которая находится под угрозой», — при этом вновь подтвердив приверженность Кубы «миру, международному праву, многостороннему сотрудничеству, правде и справедливости».

Его выступление прозвучало вскоре после того, как посол США Майк Уолтц выступил против проведения второго обсуждения в Генеральной Ассамблее, назвав это нецелевым использованием ресурсов ООН и добавив, что на средства, затраченные на это заседание, «можно было бы накормить 3 500 кубинских детей в течение месяца» или оказать другую гуманитарную помощь.

Уолтц заявил, что Куба стремится использовать эти дебаты, чтобы переложить вину за проблемы страны на Вашингтон: «Коллеги, вот в чём заключается настоящее кубинское эмбарго. Это не то, которое, как утверждает Гавана, якобы существует. Это эмбарго, которое режим налагает на свой собственный народ».

Постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз в соем выступлении заявил, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) обеспокоена растущим воздействием американского эмбарго на Кубу и от имени блока призвала к его отмене.

Йылдыз подчеркнул, что американское эмбарго не только затронуло торговый сектор и национальную экономическую деятельность Кубы, но и имело разрушительные гуманитарные последствия для всего кубинского населения.

Во вторник, 7 июля Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за проведение дебатов по вопросу «необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против Кубы»: 136 голосов «за», 9 «против» и 30 «воздержались».

На пресс-конференции официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь Антонио Гутерриш «очень внимательно следит за гуманитарной ситуацией на Кубе», добавив, что ООН «участвует в усилиях по доставке топлива на Кубу в гуманитарных целях».

«Мы по-прежнему испытываем серьезную озабоченность ситуацией на местах, а также последствиями продолжающегося дефицита энергоресурсов и его цепным эффектом, который сказывается на здравоохранении, образовании и просто на базовых услугах», — сказал он.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш считает, что «существует более широкая потребность в диалоге, сотрудничестве и соблюдении международного права, и он напоминает о давней позиции Генеральной Ассамблеи… в пользу прекращения эмбарго, введенного США в отношении Кубы».