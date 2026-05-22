Марко Рубио назвал Кубу «угрозой национальной безопасности» и подтвердил позицию Вашингтона о сохранении острова в списке государств - спонсоров терроризма

Куба обвинила госсекретаря США в провоцировании военной агрессии

(AA) - Государственный секретарь США Марко Рубио новой ложью стремится спровоцировать военную агрессию против Кубы. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Госсекретарь США снова лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведёт к кровопролитию среди кубинцев и американцев. Куба никогда не представляла и не представляет угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов», — написал он в соцсети американской компании X.

По словам главы МИД, именно Вашингтон провоцирует крах экономики Кубы, запрещает импорт топлива и усиливают экстерриториальный характер блокады острова.

Паррилья отметил, что Соединенные Штаты «десятилетиями укрывают террористов, действующих против Кубы».

Министр указал, что усиление односторонних санкций стало главным тормозом для экономического развития страны, разрушительно влияя на все секторы, включая частный.

Обвинения главы МИД Кубы в адрес госсекретаря США последовали за тем, как Марко Рубио назвал Гавану «угрозой национальной безопасности» и подтвердил позицию Вашингтона о сохранении острова в списке государств - спонсоров терроризма.