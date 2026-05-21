Суда прошли через пролив под координацией и охраной иранского флота

КСИР: через Ормузский пролив за последние 24 часа прошел 31 корабль Суда прошли через пролив под координацией и охраной иранского флота

За последние 24 часа через Ормузский пролив прошел 31 корабль.

Об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Суда, включая нефтяные танкеры и контейнеровозы, прошли через пролив под координацией и охраной иранского флота, следует из сообщения.

«Несмотря на агрессию террористической американской армии и создание беспрецедентной нестабильной обстановки во всем Персидском заливе, особенно в Ормузском проливе, флот КСИР стремится обеспечить безопасный и свободный маршрут для прохода и поддержания глобальной торговли»,- следует из текста.​​​​​​​

