КСИР сообщил об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте Корпус стражей исламской революции Ирана обвинил США в нарушении режима прекращения огня

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары ракетами и БПЛА по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте.

Как следует из письменного заявления КСИР, опубликованного информагентством Fars, удары нанесены в ответ на ночные удары США по югу Ирана.

США ночными атаками нарушили режим прекращения огня и меморандум о взаимопонимании, отметили в КСИР.

Авиаударам подверглись ряд баз в провинциях Хормозган и Махшахр на берегу Персидского залива, а также гражданские объекты, следует из текста.

«Военно-морские и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в рамках совместной ракетно-беспилотной операции нанесли удары по 85 ключевым объектам военной инфраструктуры США, включая порт Салман в Бахрейне и штаб-квартиру Пятого флота США, а также авиабазу Али ас-Салем в Кувейте»,- говорится в заявлении КСИР.

Кроме того, сообщается об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата типа MQ-9.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что в ответ на атаки Ирана на торговые суда в Ормузском проливе были нанесены удары по более чем 80 военным целям вблизи пролива.

