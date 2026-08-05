КСИР: Иран не пойдет ни на какие соглашения под угрозой

Ahmet Dursun, Ulviyya Amoyeva
05 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
Основной причиной задержки соглашения с Оманом по Ормузскому проливу являются угрозы со стороны США, сообщил Sepahnews, медиаресурс Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Пока сохраняется угроза военного удара по Ирану, никакого соглашения не будет, заявили в Sepahnews со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший остаться неназванным.
Отмечается, что причиной того, что переговоры с Оманом по Ормузскому проливу до сих пор не привели к соглашению, является вмешательство США и угрозы со стороны президента этой страны Дональда Трампа. «Пока сохраняется вмешательство США и угроза военного удара по Ирану, заключение соглашения будет откладываться. Иран не пойдет ни на какие соглашения под угрозой»,- подчеркнул источник.
14 июня при посредничестве Пакистана между Ираном и США была достигнута договоренность, на первом этапе которой предусматривалось разблокирование замороженных активов Ирана США в обмен на открытие Ормузского пролива и отказ Ирана от взимания платы за проход через этот стратегический водный путь в течение 60 дней.
Однако после подписания договоренности США не разблокировали замороженные активы Ирана и определили альтернативный маршрут для прохода судов через территориальные воды Омана в обход Ормузского пролива.
Тегеран расценил эти шаги США как нарушение договоренности и ограничил проход через пролив, нанеся удары по некоторым судам, «пытавшимся пройти без разрешения». Несмотря на достигнутую договоренность, напряженность между двумя странами 8 июля переросла в ожесточенные столкновения, которые продолжались около двух недель.
Накануне Иран возобновил переговоры с Оманом, имеющим выход к Ормузскому проливу, с целью определения безопасных коридоров для прохода судов.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в ходе технических и политических консультаций с Оманом достигнут прогресс.