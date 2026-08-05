Пока сохраняется угроза военного удара по Ирану, соглашения не будет, заявил медиаресурс КСИР

КСИР: Иран не пойдет ни на какие соглашения под угрозой Пока сохраняется угроза военного удара по Ирану, соглашения не будет, заявил медиаресурс КСИР

Основной причиной задержки соглашения с Оманом по Ормузскому проливу являются угрозы со стороны США, сообщил Sepahnews, медиаресурс Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Пока сохраняется угроза военного удара по Ирану, никакого соглашения не будет, заявили в Sepahnews со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший остаться неназванным.

Отмечается, что причиной того, что переговоры с Оманом по Ормузскому проливу до сих пор не привели к соглашению, является вмешательство США и угрозы со стороны президента этой страны Дональда Трампа. «Пока сохраняется вмешательство США и угроза военного удара по Ирану, заключение соглашения будет откладываться. Иран не пойдет ни на какие соглашения под угрозой»,- подчеркнул источник.

14 июня при посредничестве Пакистана между Ираном и США была достигнута договоренность, на первом этапе которой предусматривалось разблокирование замороженных активов Ирана США в обмен на открытие Ормузского пролива и отказ Ирана от взимания платы за проход через этот стратегический водный путь в течение 60 дней.

Однако после подписания договоренности США не разблокировали замороженные активы Ирана и определили альтернативный маршрут для прохода судов через территориальные воды Омана в обход Ормузского пролива.

Тегеран расценил эти шаги США как нарушение договоренности и ограничил проход через пролив, нанеся удары по некоторым судам, «пытавшимся пройти без разрешения». Несмотря на достигнутую договоренность, напряженность между двумя странами 8 июля переросла в ожесточенные столкновения, которые продолжались около двух недель.

Накануне Иран возобновил переговоры с Оманом, имеющим выход к Ормузскому проливу, с целью определения безопасных коридоров для прохода судов.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в ходе технических и политических консультаций с Оманом достигнут прогресс.

