В заявлении подчеркивается, что «иностранные элементы» не имеют никаких прав в регионе и в Ормузском проливе

КСИР Ирана предупредил США по поводу Ормузского пролива В заявлении подчеркивается, что «иностранные элементы» не имеют никаких прав в регионе и в Ормузском проливе

Вмешательство США с целью определения маршрутов прохода поставит процесс поэтапного возобновления судоходства в Ормузском проливе перед серьезными проблемами. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР), комментируя удары США по Ирану.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана опубликовали заявление в связи с атаками США на Иран.

В заявлении подчеркивается, что «иностранные элементы» не имеют никаких прав в регионе и в Ормузском проливе.

«Авантюристические действия террористической армии США и ее вмешательство с целью определения маршрутов прохода поставят процесс поэтапного возобновления судоходства в Ормузском проливе перед серьезными проблемами. Кроме того, это серьезно поставит под угрозу интересы стран, пользующихся проливом», - говорится в заявлении.

После угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану американская армия в ходе начавшейся ночью бомбардировки нанесла удары по районам Ирана, расположенным вблизи Ормузского пролива.

Корпус стражей исламской революции Ирана также заявил, что в ответ на атаки США нанес удары по инфраструктуре и объектам на американских военных базах, расположенных в Кувейте и Бахрейне.