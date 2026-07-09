КСИР Ирана предупредил США по поводу Ормузского пролива

Tolga Akbaba, Marina Mussa
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Вмешательство США с целью определения маршрутов прохода поставит процесс поэтапного возобновления судоходства в Ормузском проливе перед серьезными проблемами. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР), комментируя удары США по Ирану.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана опубликовали заявление в связи с атаками США на Иран.
В заявлении подчеркивается, что «иностранные элементы» не имеют никаких прав в регионе и в Ормузском проливе.
«Авантюристические действия террористической армии США и ее вмешательство с целью определения маршрутов прохода поставят процесс поэтапного возобновления судоходства в Ормузском проливе перед серьезными проблемами. Кроме того, это серьезно поставит под угрозу интересы стран, пользующихся проливом», - говорится в заявлении.
После угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану американская армия в ходе начавшейся ночью бомбардировки нанесла удары по районам Ирана, расположенным вблизи Ормузского пролива.
Корпус стражей исламской революции Ирана также заявил, что в ответ на атаки США нанес удары по инфраструктуре и объектам на американских военных базах, расположенных в Кувейте и Бахрейне.