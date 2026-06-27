Наш ответ будет быстрым и решительным — в выбранное нами время и в выбранном нами месте, - КСИР

КСИР Ирана пообещал ответить на удар США по городу Сирик Наш ответ будет быстрым и решительным — в выбранное нами время и в выбранном нами месте, - КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал дать ответ на удар США по городу Сирик в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом говорится в сообщении КСИР.

«Нашим военно-морским и военно-воздушным силам удалось отразить эту атаку. Они вынудили силы агрессора отступить и тем самым защитили суверенитет Ирана над его территорией и территориальными водами», - говорится в сообщении.

«Мы подчеркиваем, что эта агрессия не останется без ответа. Наш ответ будет быстрым и решительным — в выбранное нами время и в выбранном нами месте. Предупреждаем, что любая новая глупость встретит жесткий ответ, который разрушит иллюзии агрессоров в регионе», - подчеркнули в КСИР.

Ранее иранские СМИ сообщили, что в городе Сирик прогремели взрывы, а городской причал подвергся атаке.

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM), в свою очередь, заявили, что в ответ на совершенное накануне нападение на грузовое судно в Ормузском проливе, мишенью атаки стали объекты на иранском побережье.