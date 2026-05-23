КСИР Ирана: за последние 24 часа через Ормузский пролив прошли 25 судов

За последние 24 часа через Ормузский пролив прошли 25 судов. Об этом сообщает иранское государственное телевидение со ссылкой на ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно сообщению, за минувшие сутки при координации и обеспечении безопасности иранских ВМС через Ормузский пролив прошли 25 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда.

Закрытие Ормузского пролива Ираном и морская блокада США

Иран закрыл Ормузский пролив - один из ключевых мировых маршрутов транспортировки энергоносителей - после войны, начавшейся 28 февраля с совместных ударов США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп 13 апреля принял решение о введении морской блокады против Ирана после того, как переговоры при посредничестве Пакистана не принесли результатов. США начали вмешиваться в движение связанных с Ираном судов, входящих в Ормузский пролив и выходящих из него.

Иран, после достижения перемирия в Ливане 17 апреля, объявил, что в период прекращения огня Ормузский пролив будет открыт для прохода коммерческих судов при условии координации с иранскими ВМС. Однако после заявления США о продолжении морской блокады Тегеран вновь ввел ограничения на судоходство через пролив.



В этот период США атаковали и захватили несколько иранских коммерческих судов в Оманском море и Индийском океане. В ответ Иран задержал ряд судов в районе Ормузского пролива, включая некоторые суда, связанные с Израилем.