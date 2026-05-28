КСИР Ирана заявил об ударе по американской авиабазе в ответ на атаку в Бендер-Аббасе Кувейт, в свою очередь, сообщил о ракетной атаке и нападении с применением беспилотников

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удар по американской авиабазе в ответ на атаку США в районе Бендер-Аббаса.

В письменном заявлении КСИР говорится, что США на рассвете нанесли авиаудар по району возле аэропорта Бендер-Аббаса на юге Ирана, после чего был атакован американский военный объект, откуда, по утверждению Тегерана, была осуществлена операция.

«Этот ответ является серьезным предупреждением для противника о том, что его агрессия не останется безнаказанной. В случае повторения наши действия будут еще более решительными. Ответственность за последствия нападения лежит на агрессоре», — говорится в заявлении.

При этом иранская сторона не уточнила, на территории какой страны находится атакованная американская авиабаза.

На фоне заявлений Ирана власти Кувейта сообщили, что страна подверглась ракетной атаке и нападению с использованием беспилотников. В заявлении армии Кувейта не уточняется, какие именно объекты были целью удара.

Ранее государственное телевидение Ирана сообщило, что на рассвете в восточной части Бендер-Аббаса были слышны три взрыва.

В свою очередь, американские военные заявили, что нанесли авиаудар по военному объекту на юге Ирана, утверждая, что он представлял угрозу для американских сил в регионе и коммерческого морского судоходства.