В заявлении отмечается, что любое будущее нападение на Иран, независимо от его мотивов или характера целей, встретит «сокрушительный ответ»

КСИР Ирана заявил об ударах по базам США в Кувейте и Бахрейне В заявлении отмечается, что любое будущее нападение на Иран, независимо от его мотивов или характера целей, встретит «сокрушительный ответ»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о нанесении ударов с применением ракет и беспилотников по военным базам США в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние американские атаки.

Как сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР, военно-морские и военно-воздушные силы республики дали «решительный ответ» на действия Вашингтона.

В заявлении отмечается, что в ходе скоординированной операции ВМС и Воздушно-космических сил КСИР поразили в общей сложности 8 ключевых военных объектов США. В их числе — авиабаза Али ас-Салем в Кувейте и инфраструктура Пятого флота ВМС США в бахрейнском порту Салман. Данная операция названа актом возмездия за недавние удары американской администрации по иранской территории.

По данным КСИР, ранее США атаковали 5 объектов Ирана на побережье Ормузского пролива, объяснив свои действия вмешательством иранских сил в отношении судна-нарушителя. В Тегеране подчеркнули, что Иран в соответствии с Исламабадским меморандумом о взаимопонимании несет ответственность за регулирование судоходства в Ормузском проливе, и предупредили, что меры против нарушителей правил будут только ужесточаться.

В КСИР также заявили, что любое будущее нападение на Иран, независимо от его мотивов или характера целей, встретит «сокрушительный ответ». Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что нарушение режима прекращения огня противоречит первой статье Исламабадского меморандума и приведет к приостановке всех текущих процессов.

Ранее сообщалось, что в Кувейте для отражения ракетных ударов и атак БПЛА были задействованы системы противовоздушной обороны, а в Бахрейне из-за угрозы нападения включили сирены воздушной тревоги.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) до этого подтвердило нанесение ударов по ряду целей в Иране, мотивировав это необходимостью защиты коммерческого судоходства в Ормузском проливе от иранских атак.