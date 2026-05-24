КСИР: за сутки через Ормузский пролив прошли 33 судна Согласно заявлению, проход был осуществлен "после получения разрешений"

За последние сутки через Ормузский пролив прошли 33 судна, включая танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда. Об этом говорится в сообщении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно заявлению, которое приводят иранские госСМИ, проход был осуществлен "после получения разрешений" и "в координации с ВМС КСИР".

Накануне ВМС КСИР сообщали, что разрешили 25 судам пройти через Ормузский пролив.

Закрытие Ормузского пролива Ираном и морская блокада США

Иран закрыл Ормузский пролив - один из ключевых мировых маршрутов транспортировки энергоносителей - после войны, начавшейся 28 февраля с совместных ударов США и Израиля.

Президент США Дональд Трамп 13 апреля принял решение о введении морской блокады против Ирана после того, как переговоры при посредничестве Пакистана не принесли результатов. США начали вмешиваться в движение связанных с Ираном судов, входящих в Ормузский пролив и выходящих из него.

Иран, после достижения перемирия в Ливане 17 апреля, объявил, что в период прекращения огня Ормузский пролив будет открыт для прохода коммерческих судов при условии координации с иранскими ВМС. Однако после заявления США о продолжении морской блокады Тегеран вновь ввел ограничения на судоходство через пролив.

В этот период США атаковали и захватили несколько иранских коммерческих судов в Оманском море и Индийском океане. В ответ Иран задержал ряд судов в районе Ормузского пролива, включая некоторые суда, связанные с Израилем.