КСИР: за сутки через Ормузский пролив прошли 33 судна

Tolga Akbaba, Abdulrahman Yusupov
24 Май 2026•Обновить: 24 Май 2026
За последние сутки через Ормузский пролив прошли 33 судна, включая танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда. Об этом говорится в сообщении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Согласно заявлению, которое приводят иранские госСМИ, проход был осуществлен "после получения разрешений" и "в координации с ВМС КСИР".
Накануне ВМС КСИР сообщали, что разрешили 25 судам пройти через Ормузский пролив.
Закрытие Ормузского пролива Ираном и морская блокада США
Иран закрыл Ормузский пролив - один из ключевых мировых маршрутов транспортировки энергоносителей - после войны, начавшейся 28 февраля с совместных ударов США и Израиля.
Президент США Дональд Трамп 13 апреля принял решение о введении морской блокады против Ирана после того, как переговоры при посредничестве Пакистана не принесли результатов. США начали вмешиваться в движение связанных с Ираном судов, входящих в Ормузский пролив и выходящих из него.
Иран, после достижения перемирия в Ливане 17 апреля, объявил, что в период прекращения огня Ормузский пролив будет открыт для прохода коммерческих судов при условии координации с иранскими ВМС. Однако после заявления США о продолжении морской блокады Тегеран вновь ввел ограничения на судоходство через пролив.
В этот период США атаковали и захватили несколько иранских коммерческих судов в Оманском море и Индийском океане. В ответ Иран задержал ряд судов в районе Ормузского пролива, включая некоторые суда, связанные с Израилем.