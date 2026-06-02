КСИР: за последние сутки через Ормузский пролив под контролем Ирана прошли 24 судна

Ahmet Dursun, Elmira Ekberova
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили, что за последние сутки 24 судна прошли через Ормузский пролив под координацией и контролем иранских сил.
В заявлении также подчеркивается: «Контроль над Ормузским проливом будет осуществляться решительно, и недружественным иностранным силам не будет места в Персидском заливе и Ормузском проливе».