КСИР: за последние сутки Ормузский пролив пересекли 28 кораблей Проход осуществлялся при координации ВМС Корпуса стражей исламской революции

За последние сутки 28 нефтяных танкеров и торговых судов пересекли Ормузский пролив при координации и с разрешения ВМС Ирана.

Об этом в воскресенье, 31 мая заявили в ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

В письменном заявлении отмечается, что за последние 24 часа под координацией и при обеспечении безопасности со стороны флота через Ормузский пролив прошли 28 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые корабли.

Также указано на то, что проход через Ормузский пролив осуществляется в режиме «умного контроля».​​​​​​​

