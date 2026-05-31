КСИР: за последние сутки Ормузский пролив пересекли 28 кораблей

Tolga Akbaba, Ulviyya Amoyeva
31 Май 2026•Обновить: 31 Май 2026
За последние сутки 28 нефтяных танкеров и торговых судов пересекли Ормузский пролив при координации и с разрешения ВМС Ирана.
Об этом в воскресенье, 31 мая заявили в ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
В письменном заявлении отмечается, что за последние 24 часа под координацией и при обеспечении безопасности со стороны флота через Ормузский пролив прошли 28 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые корабли.
Также указано на то, что проход через Ормузский пролив осуществляется в режиме «умного контроля».