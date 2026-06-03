КСИР также сообщил, что между США и Ираном произошел обмен ударами в районе Ормузского пролива

КСИР заявил о ракетном ударе по американским военным базам в Кувейте КСИР также сообщил, что между США и Ираном произошел обмен ударами в районе Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес ракетные удары по военным базам в Кувейте, где размещены американские силы, в ответ на атаку США на принадлежащий Ирану остров Кешм.

КСИР также сообщил, что между США и Ираном произошел обмен ударами в районе Ормузского пролива.

«В ответ на открытую агрессию террористических американских сил, посягнувших на национальный суверенитет Ирана на острове Кешм, аэрокосмические силы КСИР нанесли точные и массированные ракетные удары по военным базам американских оккупантов в Кувейте», - говорится в заявлении.

По утверждению иранской стороны, в результате атаки были уничтожены цели на базах, а также разрушены укрытия американских военнослужащих.

В заявлении также содержится предупреждение странам, которые предоставляют США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.

«Эпоха ударов с последующим бегством завершилась, и агрессорам придется столкнуться с ужасными последствиями своего невежества и безрассудных авантюр», — говорится в тексте.

Ранее иранские СМИ сообщили о звуках взрывов на принадлежащем Ирану острове Кешм вблизи Ормузского пролива. После этого армия Кувейта заявила, что территория страны подверглась ракетным атакам и атакам беспилотников.