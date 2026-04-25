КСИР заявил о задержании судна, подозреваемого в связях с армией США

Tolga Akbaba, Olga Keskin
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о задержании судна под названием «EPAMINODES», которое подозревается в связях с армией США. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на КСИР.
Согласно сообщению, по итогам расследования было установлено, что судно EPAMINODES за последние шесть месяцев регулярно заходило в американские порты и могло быть связано с армией США.
Отмечается, что судно было задержано КСИР после того, как проигнорировало предупреждения.