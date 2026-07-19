По информации иранской стороны, беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны в небе над городом Ахваз в провинции Хузестан

КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над Ахвазом По информации иранской стороны, беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны в небе над городом Ахваз в провинции Хузестан

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в небе над городом Ахваз, административным центром иранской провинции Хузестан, был сбит беспилотный летательный аппарат MQ-9.

В заявлении КСИР говорится, что американский беспилотник модели MQ-9 был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Ахвазом.

Официальных комментариев со стороны Вооруженных сил США по поводу данного инцидента на данный момент не поступало.