КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над Ахвазом

Mustafa Melih Ahıshalı, Elmira Ekberova
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в небе над городом Ахваз, административным центром иранской провинции Хузестан, был сбит беспилотный летательный аппарат MQ-9.
В заявлении КСИР говорится, что американский беспилотник модели MQ-9 был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Ахвазом.
Официальных комментариев со стороны Вооруженных сил США по поводу данного инцидента на данный момент не поступало.