КСИР заявил об ударе США по объекту связи на иранском острове Сирик

Tolga Akbaba, Elmira Ekberova
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что США нанесли удар по коммуникационной башне на острове Сирик в иранской провинции Хормозган.
Как сообщает полуофициальное агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР, американские силы атаковали объект связи, расположенный на острове Сирик.
В заявлении говорится, что в ответ был нанесен удар по авиабазе, которая, по утверждению иранской стороны, являлась отправной точкой атаки. Сообщается также об уничтожении ряда целей.
КСИР предупредил, что в случае продолжения атак Иран даст более масштабный ответ, а ответственность за дальнейшую эскалацию будет возложена на США.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в выходные дни нанесло удары по радиолокационным объектам и центрам управления беспилотниками на острове Кешм и в районе Горук вблизи Ормузского пролива.
В свою очередь армия Кувейта заявила, что задействовала системы противовоздушной обороны для отражения ракетных атак и атак беспилотников, направленных в сторону страны.