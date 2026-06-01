КСИР заявил об ударе США по объекту связи на иранском острове Сирик Тегеран сообщил об ответной атаке на авиабазу, откуда, по его утверждению, был нанесен удар

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что США нанесли удар по коммуникационной башне на острове Сирик в иранской провинции Хормозган.

Как сообщает полуофициальное агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР, американские силы атаковали объект связи, расположенный на острове Сирик.

В заявлении говорится, что в ответ был нанесен удар по авиабазе, которая, по утверждению иранской стороны, являлась отправной точкой атаки. Сообщается также об уничтожении ряда целей.

КСИР предупредил, что в случае продолжения атак Иран даст более масштабный ответ, а ответственность за дальнейшую эскалацию будет возложена на США.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в выходные дни нанесло удары по радиолокационным объектам и центрам управления беспилотниками на острове Кешм и в районе Горук вблизи Ормузского пролива.

В свою очередь армия Кувейта заявила, что задействовала системы противовоздушной обороны для отражения ракетных атак и атак беспилотников, направленных в сторону страны.