По утверждению иранской стороны, еще два судна изменили курс после предупреждений, а проход через Ормузский пролив возможен только по согласованным с Ираном маршрутам

КСИР: два судна потерпели аварию в Ормузском проливе после нарушения «безопасного маршрута» По утверждению иранской стороны, еще два судна изменили курс после предупреждений, а проход через Ормузский пролив возможен только по согласованным с Ираном маршрутам

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что два из четырех судов, которые, по утверждению Тегерана, нарушили установленный Ираном «безопасный маршрут» в Ормузском проливе, потерпели аварию, а еще два были вынуждены изменить курс.

Как сообщает полуофициальное иранское агентство Tasnim, соответствующее заявление распространил КСИР.

В заявлении утверждается, что четыре судна, которые, по версии иранской стороны, пользовались поддержкой США, отключили свои навигационные системы, проигнорировали предупреждения Центра контроля Ормузского пролива Корпуса стражей исламской революции и попытались пройти по маршруту, который Иран считает небезопасным.

По утверждению КСИР, два из этих судов потерпели аварию и остановились в месте происшествия, тогда как два других прекратили движение по указанному маршруту и изменили курс.

Кроме того, в заявлении утверждается, что контроль над Ормузским проливом полностью находится в ведении Корпуса стражей исламской революции и что для судоходства могут использоваться только заранее определенные и официально объявленные безопасные маршруты.

Также подчеркивается, что, как уже заявлялось ранее, ни одно судно, перевозящие нефть, природный газ или химические удобрения, не сможет пройти через Ормузский пролив без предварительной координации и разрешения со стороны иранских властей.