Корпус стражей исламской революции заявил, что суда пытались пройти через пролив по «незаконному и небезопасному» маршруту

КСИР: два судна остановлены после удара при попытке пройти через Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции заявил, что суда пытались пройти через пролив по «незаконному и небезопасному» маршруту

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что два судна были поражены и остановлены при попытке пройти через Ормузский пролив по альтернативному маршруту, а еще четыре нефтяных танкера после этого оперативно изменили курс.

Как сообщает государственное телевидение Ирана, КСИР распространил заявление, касающееся судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив.

В заявлении говорится, что два судна, которые пытались пересечь пролив по «незаконному и небезопасному» альтернативному маршруту, были поражены и остановлены. После этого, как утверждает КСИР, четыре нефтяных танкера быстро изменили курс и повернули обратно.

По утверждению КСИР, суда пытались осуществить проход «в результате обмана со стороны США» и «под воздушным прикрытием американских вооруженных сил». В заявлении отмечается, что два судна, проигнорировавшие предупреждения, были поражены и остановлены.

В КСИР также подчеркнули, что Иран сохраняет полный контроль над Ормузским проливом, и призвали не доверять заявлениям США по этому вопросу.