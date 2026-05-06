КСИР: безопасный проход через Ормузский пролив обеспечат «новые процедуры» В Иране назвали условия для безопасного транзита через Ормузский пролив

Безопасный проход через Ормузский пролив будет обеспечен после того, как США прекратят угрожать его безопасности и будут введены «новые процедуры».

Такое заявление командование военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опубликовало в социальной сети американской компании X.

В КСИР напомнили, что в период напряженности, начавшейся с атак США и Израиля на Иран, Тегеран фактически закрыл пролив для транзита.

В это время капитаны и владельцы судов, находившихся на якорной стоянке в проливе и прилегающих водах, действовали в соответствии с установленными Ираном правилами, следует из публикации. «Мы благодарим капитанов и судовладельцев в акватории Персидского и Оманского заливов за соблюдение иранских правил прохода через Ормузский пролив, а также за их вклад в обеспечение региональной морской безопасности», — заявили в КСИР.

После того как угрозы со стороны США были сняты, безопасный и бесперебойный проход через Ормузский пролив будет обеспечен на основе «новых процедур», следует из текста публикации.

После начала атак США и Израиля на Иран, Тегеран закрыл Ормузский пролив. Военные Ирана наносили удары ракетами и беспилотниками по судам, которые пытались пройти без разрешения.



По окончании боевых действий иранские официальные лица объявили о подготовке законопроекта, предусматривающего введение платы за «безопасный проход» через пролив. Лидер Ирана аятолла Моджтеба Хаменеи также заявил, что страна намерена применять в Ормузском проливе «новую систему управления».



6 мая США приняли решение приостановить операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе.

