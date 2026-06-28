Круизный лайнер Marella Discovery доставил в Бодрум 1760 туристов

Osman URAS, Ulviyya Amoyeva
28 Июня 2026•Обновить: 28 Июня 2026
В район Бодрум турецкой провинции Мугла прибыл круизный лайнер Marella Discovery, на борту которого находились 1760 пассажиров.
264-метровое судно под флагом Мальты пришвартовалось у пассажирского причала.
Лайнер прибыл в Бодрум с греческого острова Санторини. На его борту, помимо 1760 туристов (преимущественно британцев), находятся 736 членов экипажа.
После прохождения таможенных формальностей пассажиры покинули порт, чтобы осмотреть исторические и туристические достопримечательности Бодрума.
Следующей остановкой судна станет порт Кандийе на Крите.