В порту курортного города Бодрум в провинции Мугла пришвартовался круизный лайнер Marella Discovery

Круизный лайнер Marella Discovery доставил в Бодрум 1760 туристов В порту курортного города Бодрум в провинции Мугла пришвартовался круизный лайнер Marella Discovery

В район Бодрум турецкой провинции Мугла прибыл круизный лайнер Marella Discovery, на борту которого находились 1760 пассажиров.

264-метровое судно под флагом Мальты пришвартовалось у пассажирского причала.

Лайнер прибыл в Бодрум с греческого острова Санторини. На его борту, помимо 1760 туристов (преимущественно британцев), находятся 736 членов экипажа.

После прохождения таможенных формальностей пассажиры покинули порт, чтобы осмотреть исторические и туристические достопримечательности Бодрума.

Следующей остановкой судна станет порт Кандийе на Крите.