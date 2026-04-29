Круизный лайнер «Astoria Grande» с 856 пассажирами на борту прибыл в Амасру С 3 августа 2022 года судно совершило уже 96-й рейс в этот регион

Круизный лайнер «Astoria Grande», отплывший из российского города Сочи, пришвартовался в порту Амасра.

Судно длиной 193 метра, шириной 30 метров и высотой в 11 палуб прибыло в популярный туристический центр провинции Бартын — город Амасру, известный своей богатой историей и природной красотой. На борту лайнера находились 856 пассажиров и 445 членов экипажа. С 3 августа 2022 года судно совершило уже 96-й рейс в этот регион.

После прохождения необходимых процедур туристам на выходе из порта раздали брошюры на русском языке.

Затем туристы направились осматривать исторические и туристические достопримечательности, в том числе музей Амасры, рынок Чекиджилер, Большой порт, крепость Амасры и мост Кемере. Часть пассажиров отправилась на экскурсию в район Сафранболу провинции Карабюк, известный своими историческими особняками, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сообщается, что с 2022 года лайнер доставил в Амасру 81 тыс. 236 туристов. Вечером судно планирует отправиться в Самсун.