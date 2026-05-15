На борту лайнера находились 1006 пассажиров и экипаж из 458 человек

Круизный лайнер Astoria Grande прибыл в турецкий Самсун На борту лайнера находились 1006 пассажиров и экипаж из 458 человек

Круизный лайнер «Astoria Grande» под флагом Панамы, вышедший из российского города Сочи, прибыл в турецкий Самсун.

Судно, отправившееся из Сочи, пришвартовалось в порту Самсуна. Лайнер, на борту которого находились 1006 пассажиров и экипаж из 458 человек, встретили сотрудники порта.

После прохождения необходимых процедур пассажиры, большинство из которых составляют российские туристы, покинули порт, чтобы посетить исторические и туристические места города, а также заняться покупками.

Как стало известно, в ночные часы «Astoria Grande» отправится в Трабзон.