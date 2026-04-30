Круизный лайнер «Astoria Grande» прибыл в Самсун

Круизный лайнер «Astoria Grande» под панамским флагом, отплывшее из российского города Сочи, прибыло в Самсун.

Судно с 856 пассажирами и 444 членами экипажа на борту пришвартовалось в порту Самсуна.

Пассажиры, большинство из которых составляют российские туристы,после прохождения необходимых процедур покинули порт, чтобы посетить исторические и туристические достопримечательности региона, а также заняться покупками.

Сообщается, что вечером круизный лайнер отправится в Трабзон.