Круизный лайнер «Astoria Grande» прибыл в Амасру

Selim Bostancı, Elmira Ekberova
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Круизный лайнер «Astoria Grande», отправившийся из российского города Сочи, пришвартовался в порту Амасра.
11-палубное судно длиной 193 метра и шириной 30 метров прибыло в туристический центр Амасра, известный своей историей и природой, с 1003 пассажирами и 459 членами экипажа. Это уже 98-й рейс лайнера в район с 3 августа 2022 года.
После завершения всех процедур пассажирам на выходе из порта были выданы буклеты на русском языке.
Затем туристы покинули порт, чтобы посетить исторические и туристические места, включая Музей Амасры, Чекичилер Чаршысы, Бююк Лиман, крепость Амасра и мост Кемере.
Часть пассажиров также отправилась на экскурсию в район Сафранболу провинции Карабюк, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и известный своими историческими особняками.
Сообщается, что с 2022 года судно доставило в Амасру 83 047 туристов и вечером направится в Самсун.