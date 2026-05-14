Круизный лайнер «Astoria Grande» прибыл в Амасру

Круизный лайнер «Astoria Grande», отправившийся из российского города Сочи, пришвартовался в порту Амасра.

11-палубное судно длиной 193 метра и шириной 30 метров прибыло в туристический центр Амасра, известный своей историей и природой, с 1003 пассажирами и 459 членами экипажа. Это уже 98-й рейс лайнера в район с 3 августа 2022 года.

После завершения всех процедур пассажирам на выходе из порта были выданы буклеты на русском языке.

Затем туристы покинули порт, чтобы посетить исторические и туристические места, включая Музей Амасры, Чекичилер Чаршысы, Бююк Лиман, крепость Амасра и мост Кемере.

Часть пассажиров также отправилась на экскурсию в район Сафранболу провинции Карабюк, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и известный своими историческими особняками.

Сообщается, что с 2022 года судно доставило в Амасру 83 047 туристов и вечером направится в Самсун.