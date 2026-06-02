Из-за блокады и более чем двухлетних атак Израиля разрушена практически вся инфраструктура эксклава

Кризис с водоснабжением в Газе угрожает жизни десятков тысяч палестинцев Из-за блокады и более чем двухлетних атак Израиля разрушена практически вся инфраструктура эксклава

В секторе Газа на фоне блокады, более чем двухлетних массированных атак Израиля и разрушения инфраструктуры разразился кризис с водоснабжением, который угрожает жизни десятков тысяч перемещенных палестинцев.

В эксклаве разрушены водопроводные сети и колодцы, отсутствует топливо и запчасти для генераторов, используемых для добычи воды из уцелевших скважин, в связи с чем ситуация день ото дня становится все хуже.

Около 30 тыс. перемещенных лиц, проживающих на территории кампуса Университета «Аль-Акса» и вокруг него в городе Хан-Юнус на юге Газы, вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до воды, особенно в условиях жары и растущей потребности в ней.

Генераторы могут остановиться в любой момент

Абу Мухаммед аль-Кафарна, отвечающий за работу водонасосной станции и генераторов в Университете Аль-Акса, который когда-то был центром знаний, а теперь превратился в центр размещения перемещенных лиц, рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются палестинцы в регионе из-за водного кризиса.

Он отметил, что испытывает серьезные проблемы с поиском топлива и запчастей для работы генераторов. По его словам, из-за нехватки топлива двигатели генераторов перегреваются, а поскольку необходимое оборудование для охлаждения отсутствует, им приходится делать это «кустарными методами».

Аль-Кафарна подчеркнул, что это временное решение. «Если эти генераторы сломаются, жизнь людей превратится в ад. Чтобы предотвратить полный выход генераторов из строя, сейчас мы запускаем их лишь на ограниченное время. Раньше включали их на 6–8 часов в день, но теперь из-за отсутствия моторного масла не можем запускать их более чем на четыре часа», - отметил он.

Угроза распространения болезней

Председатель Совета по размещению в Университете Аль-Акса Файиз Абу Хаджар обратил внимание на другие кризисы, угрожающие общественному здоровью, помимо нехватки воды.

Он указал на то, что большая часть палаток как на территории кампуса, так и за его пределами оказалась затоплена сточными водами, что привело к распространению инфекционных и кожных заболеваний, особенно среди детей, женщин и пожилых людей.

Абу Хаджар призвал обеспечить центр размещения топливом для работы генераторов и запчастями для ремонта, чтобы можно было качать воду из колодцев.

Население зажато на узкой территории, водные источники уничтожены

Юнус Саиб аль-Лаккан, ответственный за связи с общественностью в муниципалитете Хан-Юнуса, объяснил причины водного кризиса в Газе тем, что Израиль полностью уничтожил более 300 километров водопроводных сетей и нанес прямые удары по 34 водяным скважинам.

Он отметил, что «на площади, не превышающей 25 квадратных километров, проживает более 900 тыс. человек», а высокая плотность населения на западе Хан-Юнуса усиливает нагрузку на ограниченные водные ресурсы.

Аль-Лаккан также предупредил, что из-за нехватки топлива и смазочных материалов даже действующие водяные насосы и скважины могут выйти из строя, что приведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

Он обратил внимание на то, что мусор, скапливающийся вокруг палаток, способствует распространению грызунов и насекомых, что помимо экологического кризиса ведет к кожным заболеваниям.

«Нет воды — много болезней»

Мухаммед аль-Мисри, проживающий в палатке рядом с университетом, рассказал, что его семья испытывает нехватку питьевой и технической воды.

По его словам, воду привозят раз в четыре дня, а дети страдают от кожных заболеваний из-за нехватки и загрязнения воды.

Из-за скопления мусора вокруг, палестинцы вынуждены жить среди комаров, насекомых и грызунов, сказал он, призвав найти решение проблем с водой и эпидемиями.

Умм Абдалла также пожаловался на нехватку воды, на скопление мусора, мух и вредителей.