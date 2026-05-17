Кремль: ядерное сдерживание - «краеугольный камень» нацбезопасности РФ Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию, заявил Дмитрий Песков

Ядерное оружие – «краеугольный камень» национальной безопасности РФ. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Именно ядерное оружие защищает Россию от угроз ее существованию, подчеркнул представитель Кремля.

«Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание — это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности», - сказал Дмитрий Песков.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Положительные результаты пуска ракетного комплекса «Сармат» позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края», - добавил командующий РВСН.

Президент Путин назвал это большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности РФ.



«Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», - заявил глава государства.

Путин близок к европейским политикам, как близка трубка телефона

Президент РФ Владимир Путин близок к Европе, насколько близка телефонная трубка, заявил Дмитрий Песков. «Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он также назвал большим сдвигом активное обсуждение переговоров с Россией в Европе.

Дмитрий Песков подчеркнул, что это отвечает российским интересам. «Вот это активное обсуждение этой темы, сдвиг о том, что когда-то нам как-то придется с русскими говорить - это хорошо»,- сказал он.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Россия не была инициатором прекращения диалога с Европой, и сейчас Москва заинтересована в попытках выстроить их заново.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что призывает лидеров ЕС определиться с форматом диалога с Россией. По его словам, европейским лидерам надо решить, кто, как, где и когда начнет контакты с Москвой.

Макрон «так и не дошел» до телефона

Обещавший позвонить президенту Путину французский лидер Эммануэль Макрон «так и не дошел до телефона», заявил также Песков.

Он напомнил о регулярных заявлениях главы французского государства про планы связаться с Путиным. «Помните, на протяжении последних нескольких лет все время Макрон говорил, что «я позвоню Путину»? Но так и не дошел до телефонной трубки», - рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее слова президента Франции также прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав намерения Макрона «несерьезными».

