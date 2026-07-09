Кремль: Эскалация не приблизит мирное урегулирование в Украине «Мы видим некие заблуждения Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования», - представитель Кремля

В Кремля сочли «заблуждением» заявления американской стороны о том, что эскалация боевых действий между РФ и Украиной поспособствует скорому мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос видит ли Кремль в прозвучавших в Анкаре заявлениях возвращение США на путь эскалации.

«Нет, не видим. Скорее, мы видим некие заблуждения в администрации, Белого дома - заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что «это ошибочное суждение», а также напомнил о заявлениях президента Владимира Путина о том, что чем больше Киев будет бить по объектам инфраструктуры РФ, тем больше РФ «придется делать зону безопасности».

«Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит «специальную военную операцию» в какой-то степени - не можем точно сказать в какой, - но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание в сфере напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу», - указал он.

Говоря о телефонном разговоре Трампа с Путиным, представитель Кремля заявил, что «вчера никто не звонил».

«Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил. Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место. Пока никто не звонил. Президент Путин открыт к диалогу», - сказал Песков.

В Кремле также прокомментировали решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также возможность обеспечения закрытия украинского воздушного пространства.

«Это новые заявления. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется «специальная военная операция». Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить. Осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан и так далее», - сказал представитель Кремля.

«Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин», - указал представитель Кремля.

По его словам, некая такая «двоякость» есть в позиции Соединенных Штатов.

«Вместе с тем все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним, мы его приветствуем», - сказал Песков.

«Надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед возобновления их усилий и на украинском направлении», - добавил он.

Песков также указал на то, что Москва наблюдает некую «двойственность» в позиции Вашингтона, который поставляет Киеву вооружения, но при этом одновременно пытается способствовать мирному процессу.

«У нас есть расхождения в позициях, я уже говорил о некоем дуализме в позиции США: с одной стороны, они продолжают поставлять вооружения , но с другой, в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняют приверженность и попытки как-то способствовать мирному процессу. И сквозь, наверное, призму такого отношения мы расцениваем все заявления», - заключил представитель Кремля.