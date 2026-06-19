Кремль: удары по военным объектам в Украине продолжаться Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал продолжение дроновых атак на российскую столицу с «трудным положением» украинских военных на фронте

Россия будет продолжать наносить удары по военным объектам в Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя массированную атаку на российскую столицу 18 июня.

«Эти удары будут продолжаться», - сказал Песков.



Он отметил, что президент РФ Владимир Путин на регулярной основе получает все оперативные сводки об инцидентах.

«Что касается президента: сводки он получает регулярно, по несколько раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи», - уточнил Песков, отметив «высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что».

При этом представитель Кремля признал факт продолжения дроновых атак на Москву, указав на то, что «принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий».

Кроме того, Песков связал продолжение дроновых атак на столицу с «трудным положением» украинских военных на фронте.

«Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано», - сказал представитель Кремля, рекомендовав обратить внимание на «впечатляющие съемки» последствий ударов ВС России по объектам в Украине.



«Киевский режим продолжает свою линию, это не линия на переговоры», - добавил он.

- РФ готова к переговорам с ЕС

Представитель Кремля также заявил о готовности РФ к переговорам с Европой.

«Президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Мы не были инициаторами сворачивания до нуля этих контактов», - сказал Песков, подчеркнув, попытки Евросоюза говорить с Россией с позиции силы «ни к чему не приведут».

По его словам, контакты России и Европы необходимы для того, чтобы обсуждать огромное количество сложнейших вопросов.

«Сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость этих контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество сложнейших вопросов, которые на повестке дня и которые являются вызовом для нас», - отметил представитель Кремля, порекомендовав странам ЕС хорошо «ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте».

«И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией - но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, - то, конечно же, президент [РФ Владимир] Путин и российская сторона для этого будут открыты», - добавил он.