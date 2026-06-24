Кремль: только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны

Мировая безопасность сейчас подвергнута эрозии, от глобальной войны мир оберегает только ядерное сдерживание. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на «Примаковских чтениях».

«Сейчас она (мировая безопасность) изрядно подвергнута эрозии по многим параметрам. Собственно, кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны», - сказал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Песков подчеркнул, что ядерное сдерживание «не страхует от региональных конфликтов, общий потенциал, которых, к сожалению, растет».

По его словам, ядерное сдерживание действует и в РФ это понимают однозначно. «В настоящий момент это является краеугольным камнем международной безопасности», - отметил он.

Песков также заявил, что Организации во главе с ООН и Совбезом ООН девальвируются, как и вся система международных отношений.

«Очевидно, что нынешний миропорядок, кто-то говорит, рушится, кто-то говорит, претерпевает существенные изменения. Но очевидно, что абсолютно девальвируется система международных отношений, девальвируются международные организации во главе с Организацией Объединенных Наций, девальвируется Совет Безопасности, девальвируется способность Совета Безопасности и ООН принимать участие в решении насущных проблем», - указал он.

Россия и Армения тесно связаны своими народами

Кроме того, Песков заявил о тесных связях России и Армении.

«На протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними странами, братскими странами. Мы тесно переплетены с этой точки зрения, и в нашей стране живет много армян, и русские живут в Армении. И нас объединяет очень хороший интеграционный процесс. Мы убеждены, что этот интеграционный процесс, а именно ЕАЭС, ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении», - сказал он.

Песков подчеркнул, что Москва заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Ереваном и будет продолжать его. «У нас много общих дел. Мы являемся серьезным инвестором в Армению, как Россия. Поэтому дел много и отношения будут продолжать развиваться», - отметил он.

Представитель Кремля также заявил, что Россия как союзник Беларуси всегда будет вместе с этой страной.

«Мы - союзные государства, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией - и в экономическом благоденствии, в экономическом процветании, совместном развитии, и в отражении всевозможных угроз, будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие угрозы», - сказал Песков, отвечая на вопрос, каким будет ответ РФ в случае атак на Беларусь.

Кроме того, в Кремле дали высокую оценку меморандуму между Вашингтоном и Тегераном.

«Соглашение между США и Ираном пока не достигнуто - между США и Ираном подписан меморандум о взаимопонимании, это документы разного характера. И мы знаем, что на достижение соглашения отводится 60 дней, уже меньше», - отметил представитель Кремля на просьбу прокомментировать соглашение Вашингтона и Тегерана.

«Мы, безусловно, высоко оцениваем этот меморандум, мы высоко оцениваем усилия посредников и усилия стран - участниц этих переговоров, что позволило, по крайней мере, отодвинуть на обозримую перспективу порог боевых действий. Мы считаем, это весьма позитивно и для региона, и для мира в целом», - сказал он, указав на важность разблокировки Орзмузского пролива.

«Тот факт, что сейчас разблокирован Орзмузский пролив, позволит приступить к залечиванию ран мировой экономики, которые она получила от этого конфликта», - выразил уверенность Песков.

Кроме того, Песков прокомментировал готовность Стамбула принять переговоры по Украине. «Нет, понимания площадки нет», - ответил он.

Говоря о готовности стран БРИКС способствовать урегулированию украинского конфликта, представитель Кремля заявил, что БРИКС, хоть и не может быть посредником в переговорах РФ и Украины, однако включает в себя страны, чье влияние в международных делах трудно переоценить.

«Все эти страны декларируют готовность способствовать урегулированию вокруг Украины, и мы признательны этим странам за это», - указал Песков.

В Кремле также выразили признательность американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за их конструктивные усилия в урегулировании в Украине, а также обратили внимание на их способность слушать все стороны.

«Понятное дело, что они сейчас заняты другими делами, но в какой-то момент они освободятся, и мы рассчитываем, что контакты будут продолжены», - сказал представитель Кремля.