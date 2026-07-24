Кремль: США «не смогли» убедить Киев принять предложенный вариант урегулирования

Москва приняла предложенный Вашингтоном вариант урегулирования конфликта, однако Киев отказался от него под влиянием европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия продолжит ждать новых мирных инициатив США, но при отсутствии переговорных перспектив будет добиваться поставленных целей военным путем.

В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину Дмитрий Песков заявил, что американская сторона предлагала вариант урегулирования, который российские власти сочли приемлемым.

«Вариант, который был им предложен, был принят нами, но не был принят украинцами», - сказал представитель Кремля.

По утверждению Пескова, Вашингтону не удалось убедить украинскую сторону согласиться с предложением, поскольку Киев подталкивали к продолжению боевых действий европейские страны.

«Американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами», - добавил он.

Москва видит «двойственность» позиции Вашингтона

Представитель Кремля отметил, что Россия учитывает продолжающиеся поставки американского вооружения Украине. По его словам, о военной поддержке Киева со стороны США ранее также говорил глава российского МИД Сергей Лавров.

При этом Песков назвал позицию администрации президента США Дональда Трампа «двойственной» и заявил, что Москва намерена использовать те ее элементы, которые соответствуют российским интересам.

«Такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, стремление американской администрации содействовать мирному урегулированию полностью отвечает интересам России.

Кремль ждет новых предложений США

Песков также заявил, что Москва считает искренним желание Дональда Трампа и его переговорщиков найти приемлемый для сторон вариант прекращения конфликта.

«Американцы искренни, президент Трамп искренен, его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех», - сказал он.

Россия, по словам представителя Кремля, продолжит ждать от Вашингтона новых идей и предложений по урегулированию.

Будем идти до полной победы

Одновременно Песков подчеркнул, что при отсутствии перспектив мирных переговоров российская армия продолжит боевые действия.

Он назвал достижение поставленных целей военным путем непредпочтительным сценарием, однако связал его продолжение с отсутствием реальных возможностей для дипломатического урегулирования.

«Мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы», - заявил Песков.