При этом представитель Кремля отметил, что Россия видит искреннее желание президента США Дональда Трампа помочь мирному урегулированию этого конфликта

Кремль: США нельзя считать «абсолютно нейтральными» в украинском конфликте При этом представитель Кремля отметил, что Россия видит искреннее желание президента США Дональда Трампа помочь мирному урегулированию этого конфликта

США с учетом оказания помощи Киеву нельзя считать «абсолютно нейтральными» в украинском конфликте. Об этом заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, наверное, термин «абсолютная нейтральность» неприменим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют - раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги - поставляют большую часть вооружений на Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями. Этот процесс продолжается, поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет», - сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что Россия видит искреннее желание президента США Дональда Трампа помочь мирному урегулированию украинского конфликта.

«Учитывая влияние Соединенных Штатов и на европейские страны, и на Украину, и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа и его переговорной команды все-таки помочь в выходе на «мирные рельсы» урегулирования, мы высоко ценим эту готовность США», - указал он.

«Никто не опровергал, что США дальше намерены прикладывать усилия, наоборот, сам президент Трамп говорил, что, после того как удастся урегулировать все вопросы, связанные с иранским урегулированием, что тоже само по себе большой груз и нелегкий процесс, они снова активизируют свои такие услуги доброй воли по Украине», - отметил Песков.

В Кремле также прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что после саммита G7 США больше не являются нейтральным посредником по Украине.

«Что касается заявлений президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона», - сказал Песков, указав на то, что каких-то подтверждающих это заявление Макрона, что после саммита G7 США больше не являются нейтральным посредником по Украине, из самих Соединенных Штатов в РФ « не слышали до сих пор».

При этом Песков подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для оказания посреднических услуг по урегулированию конфликта в Украине.

«Мы будем это приветствовать, мы остаемся открытыми для этих услуг, для самого процесса мирного урегулирования», - добавил он.