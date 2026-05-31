Ulviyya Amoyeva
31 Май 2026•Обновить: 31 Май 2026
Евросоюз не имеет права рассуждать о «красных линиях», которые перешла Россия, так как сам делает все возможное для продолжения конфликта на Украине.
Об этом в воскресенье, 31 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что падение дрона в Румынии стало еще одним пересечением «красной линии» со стороны Москвы.
«Страны, которые делают все возможное, чтобы война продолжалась дальше, не должны говорить про какие-то «красные линии», - цитируют Пескова российские государственные СМИ.
По словам представителя Кремля, в ЕС «пересекли все, что можно пересечь, поэтому здесь нет смысла дальше подсчитывать».
При этом он заявил, что «первоисточником всех проблем является Украина и действия киевского режима, все остальное - это производное».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что США в ходе выполнения достигнутых с Москвой в Анкоридже пониманий по украинскому урегулированию столкнулись со сложностями со стороны Киева, который, «пользуясь поддержкой Европы», начал проявлять упертость.